Нетаньяху захотел начать крупномасштабную операцию против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросит президента США Дональда Трампа дать зеленый свет на проведение крупномасштабной операции против «Хезболлы». Об этом пишет Al Akhbar.

Уточняется, что Израиль намерен разделить южный Ливан на несколько районов. Предполагается, что в одном районе будут присутствовать военные. Также планируется создание экономической буферной зоны.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль даст жесткий ответ на любые действия Ирана против еврейского государства.

9 декабря израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана.