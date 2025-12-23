Нетаньяху захотел начать крупномасштабную операцию против «Хезболлы»

Lenta.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросит президента США Дональда Трампа дать зеленый свет на проведение крупномасштабной операции против «Хезболлы». Об этом пишет Al Akhbar.

© Global Look Press

Уточняется, что Израиль намерен разделить южный Ливан на несколько районов. Предполагается, что в одном районе будут присутствовать военные. Также планируется создание экономической буферной зоны.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль даст жесткий ответ на любые действия Ирана против еврейского государства.

9 декабря израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана.