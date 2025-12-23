Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского, посылающего солдат на «мясные штурмы», за получение ордена Почетного легиона, высшей государственной награды Франции. Об этом пишет РИА Новости.

Публицист уточнил, что Сырский получил свой орден от начальника генштаба французских ВС генерала Фабьена Мандона, который в ноябре заявил, что Франции следует подготовиться к «потере своих детей» и «экономическим страданиям».

«В то время как украинцы массово умирают, допускающий грубые ошибки генерал Сырский получает французские почести», — отметил журналист.

Ранее Боуз сообщил, что чиновники Североатлантического альянса не верят своей собственной пропаганде о российской угрозе.

По его мнению, заявления альянса являются «ничем иным как театрализованным представлением».