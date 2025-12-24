Владимир Зеленский сообщил, что команда Дональда Трампа может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным уже сегодня.

Он пояснил, что ранее состоялась встреча с украинской группой, включавшей Умерова и Гнатова, после чего представители США встретились с Кириллом Дмитриевым. По словам Зеленского, на этих встречах американской стороне были подробно объяснены и продемонстрированы все необходимые детали. Зеленский отметил, что ему неизвестно, в каком формате состоится дальнейшее общение, но предположил, что разговор с Путиным может состояться уже сегодня.

Зеленский также сообщил, что ожидает получения полной информации о результатах этих контактов вечером.

Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана

Напомним, сегодня Зеленский озвучил 20 пунктом «мирного плана» по Украине, которые сейчас обсуждаются с США. По мнению многих экспертов, этот план в очередной раз не соответствует условиям, которые удовлетворят Москву.