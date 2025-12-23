Слухи о запрете оливье в Эстонии оказались выдумкой

В преддверии нового года Эстонию взбудоражили слухи о скором запрете властями оливье.

В соцсетях появились правдоподобно выглядящие новости о том, что в эстонский парламент якобы внесен законопроект "О здоровье граждан в новогодние праздники и по окончании их", предусматривающий не только запрет популярного в Эстонии блюда российского происхождения, но и санкции за его приготовление: штраф от 100 до 500 евро или принудительные общественные работы. В качестве обоснования запрета приводилось мнение экспертов о вреде майонеза и неблагоприятном влиянии на пищеварение гороха, а также цитата эстонского депутата Европарламента, связывавшая салат со злоупотреблением спиртным и, как следствие, потерей "лучшего генофонда". В новость, перепечатанную некоторыми СМИ, многие поверили, учитывая высокий уровень русофобии в Эстонии.

Когда в стране запрещают преподавать на русском, переименовывают все, что как-то связано с Россией, и возмущаются русскими именами на банках кока-колы, то почему бы и не запретить оливье? Тем более, что во многих западных странах этот салат называют "русским". Кстати, однажды он уже пострадал из-за политики: в 2022 году в столовой мадридского выставочного комплекса, где проходил саммит НАТО, его стыдливо переименовали в "салат традиционный". Но в итоге оказалось, что новость о запрете оливье - выдумка.

Тем не менее эстонское издание "Постимеэс" попыталось дополнительно раздуть новость, заявив, что после появления слухов о запрете оливье эстонцы бросились скупать горошек и майонез. Но, если продажи этих ингредиентов выросли, это лишь подтверждает, что большинство жителей Эстонии в слухи не поверили и от "русского" салата на праздничном столе отказываться не собираются. Кто бы что ни говорил.