Зеленский рассказал о разговоре с Урсулой фон дер Ляйен

Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на его соцсети.

По словам Зеленского, он обсудил с фон дер Ляйен переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что они смогли договориться о новых двусторонних контактах в ближайшие дни.

«Очень теплый, хороший разговор Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас продолжаются переговоры, которые могут изменить ситуацию кардинально», — заявил он.

