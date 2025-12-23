Украинский вопрос раскалывает администрацию Трампа на два лагеря

Член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн заявил, что взгляды в администрации президента США Дональда Трампа на конфликт России и Украины различаются. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам собеседника издания, чиновники предлагают подходы по урегулированию, которые противоречат друг другу.

Эксперт считает, что госсекретарь США Марко Рубио принадлежит к неоконсервативному крылу Республиканской партии, а спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф как человек из бизнеса больше ориентирован на сделки.

Ранее Уиткофф заявил после переговоров, что и Россия и Украина «привержены делу мира».