Известного блогера нашли без признаков жизни

Американского YouTube-блогера Дэвида Адама Уильямса, известного как Adam the Woo, нашли дома без признаков жизни. Об этом пишет TMZ.

© соцсети

Уточняется, что в понедельник, 22 декабря, полицейские пришли к блогеру для проверки. В ведомстве заявили, что дом Уильямса был в порядке, однако полицейские не смогли с ним связаться.

Позже в тот же день друг блогера сообщил полиции, что с помощью лестницы ему удалось заглянуть в окно дома и он увидел Уильямса лежащим на кровати без движения. После этого полицейские вошли в дом блогера и обнаружили его мертвым.

Отмечается, что судмедэксперт проведет вскрытие. О произошедшем также уведомили отца Уильямса, который живет неподалеку.

Ранее сообщалось, что мексиканская блогерша Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, прославившаяся тем, что сделала десятки пластических операций, выпала из окна и разбилась в Таиланде. Ее не удалось спасти.