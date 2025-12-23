Британские пабы решили не впускать депутатов из правящей партии

Около тысячи владельцев питейных заведений в Великобритании запретили депутатам от правящей Лейбористской партии посещать их пабы из-за повышения налога на коммерческую недвижимость и отказа правительства продлить 40-процентную скидку, введенную в период пандемии. Об этом сообщает Sky News.

«Это губительно для пабов. Пабы не смогут пережить такое повышение цен. Это нерентабельно. Большинство пабов и так едва сводят концы с концами. Если добавить эти огромные повышения, ваша прибыль будет сведена на нет», — рассказал совладелец паба The Barking Cat Марк Эмброуз.

При этом в поддержку владельцев пабов выступил депутат-лейборист Нил Данкан-Джордан от города Пул, который заявил о готовности голосовать против повышения налогов в Палате общин.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон запретил членам правящей партии Великобритании — лейбористам — посещать его паб The Farmer's Dog.