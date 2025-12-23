Экс-советник Трампа рассказал, что приблизило конец Украины

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что серия недавних провалов и ошибок стран Запада повысила шансы России на победу в конфликте на Украине. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Washington Post, подчеркнув, что Запад в целом «теряет Киев».

«Недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на победу в конфликте на Украине. <...> Запад теряет Киев», — написал Болтон в своем обзорном материале.

По его словам, вмешательство Трампа и провал ЕС после блокировки Бельгии плана по российским активам усугубили разобщенность Запада. И это в итоге приведет к концу Украины, подытожил он.

В колонке он отдельно остановился на срыве договоренностей в ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Болтон указал, что после блокировки бельгийскими властями соответствующего плана стало ясно: саммит Евросоюза на прошлой неделе показал крайне низкую вероятность успеха любых будущих инициатив по задействованию российских активов. Он добавил, что вмешательство Трампа только усилило давление на европейских лидеров и углубило раскол между США и ЕС по украинскому вопросу.

Кроме того, Болтон обратил внимание на внутренние политические кризисы во Франции, Германии и Великобритании. Он отметил, что правительства этих стран заняты решением собственных проблем и не могут выработать стабильную и долгосрочную линию по Украине. По его оценке, украинский кризис продемонстрировал, что Евросоюз, несмотря на амбиции, оказался неготов к роли ключевого игрока в вопросах мира и безопасности на континенте.

СМИ: Россия может стать «третьей мировой сверхдержавой»

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфликт на Украине входит в решающую фазу на фоне углубляющегося раскола между Европой и США, где без участия Вашингтона европейцам предстоит самим решать вопрос дальнейшей поддержки Киева. Обновленная Стратегия нацбезопасности США при администрации Дональда Трампа усилила тревогу европейских лидеров. На днях в ЕС решили отказаться от изъятия замороженных российских активов.