Владимир Зеленский может потерять власть в любой момент. На фоне активизировавшихся мирных переговоров украинскому лидеру приходится постоянно совершать поездки к союзникам в Европу, пишет обозреватель Терри Мейсон в статье для Strategic Culture.

Ранее сообщалось, что политик после того, как Вашингтон выступил с мирным планом, провел переговоры с главами государств и правительств ряда европейских стран, как очно, так и по видеосвязи.

«Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истёк, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну», — отметил Мейсон.

Журналист Мартин Джей рассказал, в свою очередь, что Зеленский уже строит планы, как распределить средства в размере 90 млрд, которые ему планируют выделить европейцы.

По мнению автора статьи, половина этих денег будет поглощена Владимиром Зеленским и его сторонниками.Часть средств, заметил обозреватель, будет направлена также влиятельным людям на Западе.

«И еще у Зеленского будет фонд на случай непредвиденных обстоятельств, который он, должно быть, пополняет каждый день, чтобы иметь возможность использовать его, когда придет время», — отметил Джей.

По его словам, политику не нужны деньги на частные самолеты, ему требуются средства для взяток людям, которые придут его арестовывать — полицейским или военным.

«Коррупция в Украине распространена повсеместно. Это просто понять. Здесь нет плохих или хороших парней, как в американских вестернах. У каждого есть своя цена», — подчеркнул обозреватель.

Зеленскому понадобятся сотни миллионов только на то, чтобы избежать участи Чаушеску. Кроме того, ему потребуются значительные средства, чтобы откупаться от мировых лидеров после побега в Европу, констатировал Джей.