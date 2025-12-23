Токаев пригласил Трампа в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности Астаны предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает пресс-служба казахстанского президента со ссылкой на РИА Новости.

В ходе беседы Токаев отметил чрезвычайную сложность разрешения украинского кризиса, подчеркнув, что ключевой территориальный вопрос требует взаимных компромиссов с учетом реальной обстановки. Глава Казахстана выразил мнение, что достижение мира возможно только через диалог, и Астана готова выступить в качестве нейтральной переговорной площадки для всех заинтересованных сторон в случае такой необходимости.

Кроме обсуждения украинской темы, Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа с официальным визитом в Казахстан. По словам президента республики, такой визит имел бы историческое значение для двусторонних отношений. Астана позиционирует себя как активного участника международной дипломатии, стремящегося к миротворческим инициативам, особенно на пространстве СНГ и в отношениях между крупными державами.