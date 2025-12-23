Расследование показало, кому принадлежал упавший в Эстонии дрон

Расследование подтвердило, что упавший на территории Эстонии беспилотник был украинским, передает телерадиокомпания ERR.

25 августа местный фермер на поле близ деревни Аакре в волости Эльва Тартуского уезда обнаружил обломки ударного дрона и воронку от взрыва. Позже выяснилось, что этот беспилотник упал еще 24 августа.

Глава полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон и министр обороны страны Ханно Певкур предположили, что упавший недалеко от российской границы БПЛА был выпущен операторами ВСУ.

«Имеющиеся доказательства указывают на украинское происхождение беспилотника, что также подтвердили эстонские правоохранительные органы в момент его обнаружения», — отметили журналисты.

По данным следствия, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии из воздушного пространства России и продолжил движение по прямой линии, пока не вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Тартуского уезда.