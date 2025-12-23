Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся со шквалом критики и обвалом рейтингов из-за череды неудач во внешней политике, в том числе из-за украинского конфликта. Об этом гласит публикация Berliner Zeitung.

В издании обратили внимание на то, что падение канцлера с пьедестала произошло не на пустом месте. Отмечается, что в ходе предвыборной кампании Мерц делал акцент на ясности, экономической компетентности и порядке.

При этом, как заметили в Berliner Zeitung, уже на посту канцлера эти обещания звучат пусто. В издании указали, что провал переговоров по замороженным российским миллиардам, очередная отсрочка соглашения по Меркосуру и внутрипартийные поражения знаменуют собой декабрьскую череду неудач немецкого канцлера.

В Berliner Zeitung добавили, что у граждан вызывают недовольство «узость мышления» Мерца и его несостоятельность в вопросах внешней политики.