Мелони в поздравлении с Рождеством заявила, что 2026 год будет гораздо хуже

Премьер Италии Джорджа Мелони в поздравлении с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже нынешнего.

«Прошедший год был тяжёлым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже. Поэтому я советую вам правильно отдохнуть в эти праздники», — цитирует её РИА Новости.

