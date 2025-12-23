Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Китай ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции

© Артем Иванов/ТАСС

Китай будет защищать права и интересы своих граждан и компаний от внешних действий и ограничений, который считает легитимными. Такое заявление сделал во вторник, 23 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Читать новость полностью

WhatsApp* отреагировал на ограничение работы в России

Мессенджер WhatsApp* отреагировал на ограничение его работы в России. Комментарий компании передает агентство Reuters. В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов.

Читать новость полностью

Адвокат Лурье сделала новое заявление о квартире Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко выразила надежду, что судебные разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной закончатся в этом году. Об этом сообщает aif.ru.

Читать новость полностью

Промышленность Европы оказалась в «глубоком кризисе»

В Европе наблюдается массовое закрытие предприятий, занимающихся переработкой пластика. Это явление охватывает весь Европейский Союз. В качестве ключевых факторов, влияющих на данную ситуацию, выделяют снижение спроса и усиление конкуренции со стороны импортеров из Китая, предлагающих более доступные по цене материалы, сообщает Financial Times.

Читать новость полностью

Осужденная на три года актриса обратилась к фанатам за помощью

Актриса Аглая Тарасова впервые после вынесения приговора обратилась к фанатам — дочь Ксении Раппопорт попросила поклонников о помощи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Читать новость полностью

В России изменились правила продления водительских прав

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 января 2026 года Гоставтоинспекция вернулась к старому формату замены водительских прав, который действовал до 2022 года. Обменять недействительные права теперь можно только по старинке — с прохождением медкомиссии и уплатой госпошлины.

Читать новость полностью

Появились детали о подозреваемом в убийстве матери подростке из Сочи

Знакомая 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своей матери, рассказала, что его семья была благополучной: младших детей она назвала воспитанными и отметила, что старший мальчик много играл в компьютерные игры. Об этом сообщает News.ru.

Читать новость полностью

Ученые обнаружили неожиданный способ общения внеземных цивилизаций

Ученые ищут признаки внеземной жизни, полагаясь на человеческие представления о разуме и технологиях, включая радиосигналы и тепловые аномалии. Проект Breakthrough Listen сканировал тысячи звездных систем без успеха. Исследователи из Университета Аризоны, под руководством Кэмерон Брукс, обратили внимание на светлячков, которые используют вспышки света для общения, сообщает Naked Science.

Читать новость полностью

Эксперт предупредил о подорожании автомобилей в 2026 году

© Shatokhina Natalya/news.ru/Shutterstock

Грядущий 2026 год будет непростым для российского авторынка, особенно несколько первых месяцев. Об этом предупредил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Читать новость полностью

Назван боец года по версии сайта MMAJunkie

© UFC Russia

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года по версии авторитетного американского сайта MMAJunkie.

Читать новость полностью

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России