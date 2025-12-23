Слова Макрона о Путине вызвали вопросы у Евросоюза

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Владимиром Путиным вызвало вопросы у Евросоюза. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщает издание, возникшие на этом фоне разногласия показывают кризис в европейской дипломатии. Кроме того, после слов Макрона о необходимости возобновлении диалога с Россией в Евросоюзе начали обсуждать кандидатуру на роль «переговорщика» с Кремлем. Одним из кандидатов на эту роль стала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития», — сообщает издание.

Ранее эксперт назвал слова Макрона о готовности к диалогу с Москвой «тактическим шагом».