Представители центристских партий Германии обвинили правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в сборе данных для российских спецслужб. Об этом пишет Politico.

А именно оппоненты АдГ заявили, что партия пыталась разгласить секретные данные о маршрутах поставок оружия для Украины и о системах защиты от беспилотников, пишет издание. Обвинители партии обратили внимание на официальные запросы к региональным властям члена АдГ в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана, который интересовался перевозкой вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года и техническими системами защиты от беспилотников. По информации Politico, он подал восемь таких запросов.

«Меня поразил невероятный интерес к критической инфраструктуре и органам безопасности в Тюрингии, особенно к тому, как они справляются с гибридными угрозами. Внезапно геополитические вопросы стали играть для них какую-то роль, в то время как парламент земли Тюрингия не отвечает за внешнюю или оборонную политику», — заявил министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер.

В АдГ отвергли все обвинения, назвали запросы Мюльмана «обоснованными» и отметили, что он «серьезно относится к беспокойствам и нуждам граждан», у которых есть «законные опасения». Один из лидеров АдГ Тино Хрупалла заявил, что оппоненты партии поступают «вероломно» и «никогда не смогут доказать своих обвинений». Сам Мюльман также опроверг информацию о сборе данных для России.

Партия «Альтернатива для Германии» выступает за то, чтобы Германия прекратила поддерживать Украину, а конфликт завершился мирными переговорами. В декабре 2025 года фракция АдГ подготовила проект резолюции бундестага. В документе депутаты призвали немецкие власти прекратить финансовое и военное спонсирование Киева, а также посоветовали сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом для мирного урегулирования конфликта.