Несколько дней назад в Брюсселе состоялось заседание Европейского совета, и по его итогам Макрон повел себя довольно неожиданно. Он внезапно заявил, что Европа должна подготовиться к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. По словам немецких аналитиков, риторика Макрона указывает на то, что он собирается взять курс на сотрудничество с Россией. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«Мерца перехитрили: Макрон берет курс на Москву», – пишут авторы немецкого издания.

Отмечается, что заявление политика разозлило германское руководство, так как инициатива по конфискации замороженных российских активов провалилась, во многом из-за позиции Франции и Италии. Макрон на публике активно поддерживал меры по противодействию Москве, но внезапно выступил за возобновление диалога с Кремлем, и сделал он это не просто так. Судя по всему, Париж сейчас остро нуждается в России.

Франция, в отличие от Германии, никогда не была критически зависима от российских поставок нефти и газа, но на протяжении многих лет импортировала ядерное топливо из России. Однако сейчас сталкивается с серьезными проблемами в энергетической сфере. Атомные электростанции, которые обеспечивают более 70 процентов электроэнергии в стране, зависят от импортного сырья.

Долгосрочные отношения с Нигером, который был важным поставщиком урана для Франции, завершились, так как африканское государство подписало соглашение с российской компанией «Ураниум-1».Теперь Москва будет получать уран, который ранее использовали французы, пишет АБН24.

