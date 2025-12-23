Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога

Lenta.ru

Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила радиостанция RFM.

Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога
© РИА Новости

Утверждается, что польская прокуратура уже получила просьбу об экстрадиции ученого. Теперь правоохранители должны оценить правомочность такого решения. После этого соответствующее дело может быть направлено в суд.

Отмечается, что прокуратура может попросить у суда продлить арест археолога, который должен закончиться 13 января.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.