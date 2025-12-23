Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога

Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила радиостанция RFM.

Утверждается, что польская прокуратура уже получила просьбу об экстрадиции ученого. Теперь правоохранители должны оценить правомочность такого решения. После этого соответствующее дело может быть направлено в суд.

Отмечается, что прокуратура может попросить у суда продлить арест археолога, который должен закончиться 13 января.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.