«Замена населения»: в стране ЕС обеспокоены ситуацией с украинскими беженцами

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус испугался засилья украинских беженцев в стране. Об этом он сказал в интервью интернет-телеканалу XTV, запись которого доступна на Youtube.

Клаус напомнил, что и до начала конфликта на Украине в Чехии проживали несколько сотен тысяч украинцев. Теперь их число достигло миллиона — это десятая часть населения страны. Экс-президент отметил, что такого в истории Чехии еще не происходило, а изменения несут за собой «тысячу последствий».

«Одна воспитательница детского сада в Праге, например, сказала, что из 22 ее воспитанников 11 не говорят по-чешски. Это полная замена населения», — отметил Клаус.

Бывший глава Чехии добавил, что страна оказала «чрезмерную помощь» Украине, когда решилась принять такое количество беженцев.

Напомним, что в октябре пресс-секретарь МВД Чехии Хана Мала заявлял, что поток украинских беженцев в Чехию удвоился. Это произошло после того, как Киев разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Многие из них оформляют временную защиту — она позволяет оставаться в Чехии или другой стране ЕС.