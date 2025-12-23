Грета Тунберг задержана в Лондоне на акции в поддержку запрещенного движения

Шведская активистка Грета Тунберг была задержана полицией в центре Лондона, сообщает телеканал Sky News. Инцидент произошел во время акции протеста в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action.

Как отмечается в репортаже, 22-летняя активистка держала плакат с лозунгом: «Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида». Акция проходила у здания страховой компании Aspen Insurance, которую протестующие обвиняют в предоставлении услуг израильской оборонной фирме Elbit Systems. В ходе демонстрации несколько участников облили фасад здания красной краской, после чего полиция приступила к задержаниям.

Palestine Action была запрещена в Великобритании после инцидента на крупнейшей авиабазе Брайз-Нортон, где активисты повредили два самолета-заправщика Airbus Voyager. В настоящее время членство в движении или его поддержка считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком до 14 лет. Некоторые участники движения объявили голодовку, двое из них в понедельник были госпитализированы. Протест у здания страховой компании был организован для привлечения внимания к их судьбе.