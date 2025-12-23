Что происходит в мире сегодня: новые угрозы Трампа и взрыв в университете

Во вторник, 23 декабря, в японском университете произошел взрыв, а на Украине начались аварийные отключения света. Тем временем Финляндия поддержала Данию в споре с США из-за Гренландии.

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на президента Колумбии Густаво Петро, предупредив, что ему стоит «держать ухо востро», пишет The Hill. Сразу после объявления о строительстве новых кораблей ВМС Трамп сказал, что в Колумбии есть нарколаборатории, которые отправляют запрещенные вещества в США. Трамп подчеркнул, что любит колумбийский народ, и в то же время назвал Петро «нарушителем спокойствия, которому лучше быть осторожнее».

Такие заявления Трамп сделал, когда его попросили прокомментировать критику ситуации с Венесуэлой со стороны колумбийского президента. Петро - первый в новейшей истории Колумбии лидер левых взглядов. В октябре Трамп ввел санкции против Петро и членов его семьи. Президент Колумбии заявлял, что нефть находится в центре кампании давления Трампа на Венесуэлу. По мнению Петро, Трамп «не думает о демократизации Венесуэлы, не говоря уже о наркоторговле».

На Украине начались аварийные отключения света

Днем во вторник, 23 декабря, в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электричества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Аварийные отключения света затронули Черниговскую, Черкасскую, Днепропетровскую области и частично Киев. В городе Бурштын Ивано-Франковской области пропала горячая вода, в Хмельницком - электроснабжение.

В японском университете произошел взрыв

Утром 23 декабря преподаватель Нагойского университета в Японии позвонил в экстренную службу и сообщил взрыве «какого-то химического вещества» во время уборки в кампусе, пишет 47news. По данным местной пожарной службы, пострадали трое мужчин: двое в возрасте около 20 лет и один в возрасте около 30 лет.

Все пострадавшие находятся в сознании. Полиция и пожарная служба проводят расследование на месте происшествия. По данным пожарных, взрыв произошел в лаборатории на четвертом этаже факультета естественных наук. Взорвалась бутылка с химическим веществом, возможно, произошел выброс токсичного газа.

Финляндия поддержала Данию в споре с США из-за Гренландии

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен поддержала Данию на фоне назначения спецпосланника США по Гренландии. В соцсети X Валтонен написала, что только сами Дания и Гренландия могут решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии.

Финский министр подчеркнула, что Дания всегда была ярым союзником США и членом НАТО, направляя свои войска как в Афганистан, так и в Ирак. По словам Валтонен, Дания заплатила высокую цену за свое участие в американских операциях: в Афганистане у страны были одни из самых высоких потерь солдат на душу населения, а внутри Дании общество страдало от террористических угроз. Министр добавила, что Дания внесла серьезный вклад в безопасность НАТО - в том числе в Арктике.

Гуцул обратилась к жителям Гагаузии

Глава Гагаузии (автономия в составе Молдавии) Евгения Гуцул обратилась к жителям региона и выразила надежду, что сможет реализовать потенциал закона об особом правовом статусе Гагаузии. Как сообщает РИА Новости, такое заявление Гуцул сделала в 31-ю годовщину создания Гагаузской автономии.

В августе Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Илона Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.