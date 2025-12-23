Три секретных «драфта»: Зеленский раскрыл, что привез Умеров из США

Переговорный процесс между Киевом и новой администрацией Белого дома перешел в практическую плоскость. Стороны подготовили конкретные письменные проекты соглашений, которые должны поставить точку в конфликте. Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале сообщил о появлении «драфтов» документов, согласованных с командой Дональда Трампа.

© Московский Комсомолец

Он рассказал, что получил подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Игнатова по результатам встреч с американской командой.

«Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны», — заявил глава киевского режима.

Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это отвечало задаче реального окончания конфликта и необходимости не допустить его в будущем, резюмировал Зеленский.

При этом накануне Зеленский допустил, что не все пункты, предложенные украинской делегацией, могу устроить Россию.