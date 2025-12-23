В случае, если на возможных президентских выборах на Украине победит Владимир Зеленский, это будет означать продолжение конфликта с Россией. Таким мнением поделился бывший советник офиса президента Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире YouTube-канала.

«Будет означать продолжение войны с Россией. Потому что у него появятся очень серьезные аргументы против [президента России Владимира] Путина и против [президента США Дональда] Трампа», — сказал Арестович.

По его словам, в таком случае у Путина и Трампа больше не будет аргумента о нелегитимности Зеленского. Он сможет прикрываться тем, что его поддерживает народ, а против воли народа «попереть трудно», указал политик.

В связи с этим Арестович выразил удивление, почему Киев еще не провел референдум по ключевым вопросам вроде территорий и вступлению в НАТО, чтобы «прикрыться» волей народа и сказать «до свидания».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.