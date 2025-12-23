Массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины стал прямым следствием неуступчивости Владимира Зеленского на переговорах с Вашингтоном и Москвой, считают аналитики украинского издания "Страна". Они предполагают, что Кремль перешел к тактике жесткого энергетического принуждения, чтобы лишить Киев возможности сопротивляться требованиям о выводе войск из Донбасса.

«Судя по всему, негативная позиция украинских властей относительно требований США и РФ по выводу украинских войск из Донбасса и по другим спорным пунктам не изменилась, поэтому Кремль продолжает нанесение ударов по энергетике с целью нанесения ей столь большого ущерба, чтоб Киев был вынужден свою позицию скорректировать», — отмечаются в публикации.

По данным издания, главной целью атаки, в которой было задействовано более 600 дронов и 40 ракет, стали ключевые подстанции, питающие атомные электростанции на западе Украины. В результате Ровенская и Хмельницкая области, где расположены АЭС, а также соседняя Тернопольская область были практически полностью обесточены. Серьезные перебои зафиксированы в Днепропетровске, Харькове и Житомире. В городе Каменское без света осталась половина жителей после прилета по местной генерации.

В России заговорили о теряющей выход к Черному морю Украине

При этом синоптики предупредили, что уже 24–25 декабря температура упадет до -12 градусов, что создаст запредельную нагрузку на разрушенную энергосистему в канун католического Рождества. Ранее польское издание Wirtualna Polska предположило, что в последнюю неделю декабря, когда ударят морозы, украинскую энергетику атакуют 2000 российских "Гераней".