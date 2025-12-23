Стало известно о необычном применении украинцами нерабочей газовой трубы

На Украине побег уклонистов за границу организовывали через газовую трубу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС (Европейский союз) через неработающий газопровод», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что фигурант занимался этим вместе со знакомым из Красноармейска (украинское название — Покровск), проживающим за границей. Для поиска уклонистов мужчины использовали социальные сети.

Ранее стало известно, что на Украине число самовольно оставивших часть скоро будет равно количеству воюющих солдат. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.