«Без радости, без Рождества»: зачем на Украине отменили новогодние выходные

Член Совета Федерации Анатолий Широков прокомментировал решение украинских властей отменить новогодние и рождественские выходные. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению сенатора, шаг можно назвать ожидаемым. Он объясняется двумя причинами: это и очередной отказ от традиций, общих с Россией, и элемент «показухи». Кроме того, Широков обратил внимание на провалы Киева на фронте и проблемы с электроэнергией — гуляния в такой ситуации проводить нельзя.

«Посмотрят, каково без праздников, без радости, без Рождества, и поймут, какой выбор сделали, кто правит их страной, от которой почти ничего не осталось», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Киеве, подчеркнув, что украинский народ должен винить именно его, а не Россию или ее армию.

Напомним, что на Украине 25 декабря, 31 декабря и 1 января не будут официальными выходными. Власти объяснили решение действующим режимом военного положения. Ранее эти даты всегда были нерабочими.