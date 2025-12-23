Министры Сирии приехали на переговоры в Москву

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани и глава сирийского Минобороны Мурхаф Абу Касра прибыли в Москву с официальным визитом. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Агентство сообщает, что министры планируют провести переговоры с российскими официальными лицами. В состав делегации также вошли представители сирийской разведки.

В ноябре текущего года глава сирийского Министерства обороны при переходном правительстве Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске российскую делегацию. В Кремле отмечали, что Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии.