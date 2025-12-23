«Большая ложь»: Орбан сделал новое заявление об украинском конфликте

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Западной Европе рушится «большая ложь» по поводу финансирования Украины: по его мнению, общественное мнение начало меняться. Об этом Орбан написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Премьер Венгрии подчеркнул, что надежда на урегулирование жива. Он заявил, что переговоры между Россией и США могут привести к прекращению огня и «даже к прочному миру при участии Украины».

«Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование <…> [этого конфликта] действительно имеет финансовые последствия. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется. Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», - заключил Орбан.

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными активами России. Бельгия, на территории которой находится основная часть этих активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией. В результате Брюссель одобрил финансовую поддержку Киева на 90 миллиардов евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.