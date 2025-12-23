Новый глава разведки ФРГ пообщался по телефону с Нарышкиным

Новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным.

Об этом в соцсетях написал проект WDR Investigativ.

«Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным», — сказано в сообщении WDR Investigativ. Оно опубликовано в соцсети X.

В публикации также отмечается, что подобный прямой диалог между германскими и российскими ведомствами происходит крайне редко. При этом подчеркивается, что содержание состоявшегося разговора не раскрывается. Федеральная разведывательная служба Германии, как правило, воздерживается от публичных комментариев по тем вопросам, которые могут иметь отношение к ее разведывательной деятельности.

WDR Investigativ — это журналистский проект, специализирующийся на расследовательской деятельности. Он реализуется общественной телерадиокомпанией Германии Westdeutscher Rundfunk (WDR), которая является частью объединения ARD.