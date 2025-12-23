Мерц недоволен заявлением Макрона о Путине

В тандеме президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца возникли трещины, пишет газета Suddeutsche Zeitung. Макрон умело урегулировал спор о финансовой помощи Киеву и теперь говорит о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным.

В течение нескольких месяцев Мерц демонстрировал, что контролирует европейскую политику в отношении Украины. Но теперь, по версии газеты, Макрон пытается вернуть себе позицию ведущей фигуры в Европе.

После саммита Европейского совета Макрон сказал, что «было бы полезно снова поговорить» с Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы и украинцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога. В противном случае, по его мнению, ЕС придется «разговаривать с переговорщиками, которые затем будут говорить с россиянами, что не является оптимальным вариантом».

Макрон «в ближайшие дни» предпримет шаги для переговоров с Путиным, сообщил в воскресенье Елисейский дворец. В Кремле отметили, что российский лидер также выразил готовность вести диалог с Макроном.

Мерц, по всей видимости, не был осведомлен о намерениях Макрона, отмечает Suddeutsche Zeitung. Реакция Берлина на планы Макрона была сдержанной. Заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер заявил, что немецкие власти «приняли это к сведению». По версии SZ, это означает, что Мерц не считает предложения Макрона о диалоге с Путиным значимым вкладом в мир или в европейское единство.

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц четыре раза беседовал с Путиным по телефону; Мерц еще ни разу этого не сделал. Майер подчеркнул, что Мерц никогда не исключал телефонного разговора с президентом РФ, но в настоящее время это не планируется.

По версии Suddeutsche Zeitung, планы Макрона могут посеять сомнения относительно единства в ЕС. На саммите Евросоюза в конце прошлой недели уже сложилось впечатление, что Мерц и Макрон на самом деле движутся в разных направлениях.

В Брюсселе канцлер Германии энергично продвигал план выдачи Киеву кредита под российские активы, но эта инициатива провалилась. Теперь Макрона чествуют как победителя в этом споре, а Мерца считают «неудачником».

СМИ пишут, что именно французский президент протолкнул «план Б» по кредиту для Украины за счет совместного долга ЕС. Благодаря Макрону Венгрия, Словакия и Чехия не возражали против совместного долга - при условии, что их собственные страны не будут обязаны вносить взносы.