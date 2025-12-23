Глава МИД Литвы допустил введение ЕС санкций против Белоруссии

Европейский союз может ввести санкции в отношении Белоруссии. Такую вероятность допустил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Он отметил в интервью LRT, что рестрикции против Минска могут быть введены по новым критериям, которые принял Совет ЕС.

«Следующий этап — индивидуальные санкции против лиц, которые организуют эту деятельность (запуск метеозондов. — RT), способствуют ей или создают условия для её осуществления...» — сказал Будрис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не занимается переброской метеозондами контрабанды в Литву.