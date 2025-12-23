Удар по России и Китаю: зачем США конфликт с Венесуэлой

Доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что США пытаются взять венесуэльскую нефть под контроль, чтоб восстановить статус мирового гегемона и нанести удар по Китаю. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты не вернут задержанные у берегов Венесуэлы нефтяные танкеры. Сырье, находящееся на борту танкеров, может стать «стратегическим резервом» Америки.

Также Трамп сказал, что глава Венесуэлы Николас Мадуро поступило бы «разумно», если бы ушел в отставку. По словам президента США, если Мадуро решит «что-либо предпринять» и «продемонстрировать жесткость», это «будет последний раз, когда он сможет продемонстрировать жесткость».

«Нефти не хватает. А получение под контроль венесуэльских запасов нефти, крупнейших в мире, позволяет США на этом этапе восстановить статус мирового гегемона», - так ситуацию прокомментировал Коктыш.

Он назвал действия США «бандитизмом и фактическим пиратством», отметив, что это не просто эскалация ситуации вокруг Венесуэлы, но и потенциальная серьезная эскалация обстановки в мире. Коктыш отметил, что танкеры, которые ходят в Венесуэлу, в основном китайские.

«Венесуэльская нефть - она тяжелая, и в России, например, под нее заводы не настроены. А для КНР в этом плане проблем нет, и главный покупатель венесуэльской нефти, конечно, Пекин», - объяснил эксперт.

По его мнению, если бы венесуэльские нефтяные запасы оказались под контролем США, Вашингтон получил бы инструмент для управления нефтяным рынком на короткий период.

«Санкции в отношении российской нефти стали бы крайне рабочими», - подчеркнул Коктыш.

Он добавил, что мировой рынок смог бы обойтись без российской нефти «какое-то время». Также пострадал бы Иран и был бы нанесен очень сильный удар по Китаю. В то же время Коктыш усомнился, что США решат ввязаться в партизанскую войну в Венесуэле.

«Это же второй Вьетнам. Единственный вариант – застращать Мадуро, чтобы он решился и убежал, согласился бы на американские условия…», - считает эксперт.

Он выразил уверенность, что реальную войну меньше чем за год до выборов в Конгресс Трамп себе не позволит. Американским избирателям это бы не понравилось, а демократы использовали бы ситуацию в свою пользу.

По мнению Коктыша, в целом Трамп не готов к затяжным действиям. Его политика подразумевает молниеносные шаги, которые позволяют быстро отойти в сторону и заявил о достижении целей.