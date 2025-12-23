Вэнс поделился ощущениями после занятия с силами спецназа ВМС

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс принял участие в интенсивной тренировке с одним из самых известных элитных подразделений страны. Он провёл 90 минут вместе с бойцами спецназа ВМС США, известными как «морские котики» (SEALs).

После завершения занятия Вэнс поделился своими впечатлениями в социальной сети, отметив, что чувствует себя так, «словно его сбил товарный поезд». Он также добавил, что инструкторы отнеслись к нему «снисходительно».

Как сообщает телеканал Fox News, тренировка вице-президента проходила на территории военно-морской базы в городе Коронадо, который расположен в штате Калифорния. Именно там находится основной учебный центр этого спецподразделения.

Вэнс выразил глубокую благодарность всем военнослужащим США, которые обеспечивают безопасность страны.

«Мы так благодарны всем нашим воинам, которые обеспечивают нашу безопасность и придерживаются самых высоких стандартов», — написал он.

Вице-президент пообещал опубликовать фотографии с тренировки, как только получит их. Подобные визиты высокопоставленных государственных лиц в войска являются частью традиции знакомства с повседневной службой и подготовкой элитных подразделений.