Глава МИД Швеции Стенергард призвала уважать суверенитет Дании

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на фоне назначения США спецпосланника по Гренландии призвала уважать суверенитет и территориальную целостность Дании.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление глава шведского внешнеполитического ведомства сделала в публикации в своем аккаунте в социальное сети X (ранее Twitter).

Как заметила Стенергард, по вопросам, которые касаются Дании и Гренландии, все решения принимают непосредственно Дания и Гренландия. Министр обратила внимание на то, что Швеция всецело поддерживает своего соседа в этих вопросах, и Стокгольм всегда будет отстаивать международное право.

Глава МИД Швеции добавила, что обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность государств является основополагающим принципом международного права.