«ЕС остается союзом узколобых наций»

Журналист, один из самых авторитетных британских экспертов в области геоэкономики Мартин Вольф «поставил диагноз» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и всему ЕС, пишут «ИноСМИ». Вольф заявил El Mundo, что ЕС остается «союзом узколобых и эгоцентричных наций». Журналист отметил, что переговоры с участием России и США по Украине представляют собой вызов для Европы. Он подчеркнул, что ранее Европа никогда не сталкивалась со столь враждебным отношением со стороны США. «Пророссийский» настрой американских властей Вольф назвал «беспрецедентным».

Он добавил, что Европа продемонстрировала свою слабость на недавних саммитах. Лидеры ЕС не смогли добиться соглашения с МЕРКОСУР (общий рынок Южной Америки) и выдачи Украине кредита под российские активы. По мнению журналиста, эти два «больших разочарования» показали, что ЕС все еще представляет собой союз стран, неспособных выйти за рамки своих частных интересов и взглянуть на ситуацию шире. Как отметил Вольф, неудачи ЕС показывают, что блок не соответствует современным задачам. Он предупредил, что Европа останется одинока в современном мире, и, если внутри нее произойдет раскол, то великие державы раздавят ее.

«Почему Макрон хочет снова поговорить с Путиным?»

Вдали от Украины, на военной базе на краю Ближнего Востока, Эммануэль Макрон вновь заговорил об украинском кризисе, пишет Le Figaro. Французский президент провел два дня на базе в ОАЭ, занятой французскими войсками, для традиционного празднования Рождества с солдатами. Макрон хочет «заявить о себе», поскольку политический тупик во Франции угрожает перевооружению, подчеркивает Le Figaro. Париж также стремится предотвратить «своего рода маргинализацию на международной арене». Макрон сказал, что «было бы полезно снова поговорить» с президентом России Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с Путиным общаются американцы, но европейцы и украинцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

Макрон подчеркнул, что в противном случае Франции и ЕС придется «разговаривать с переговорщиками, которые затем будут говорить с россиянами, что не является оптимальным вариантом». В комментариях к статье пользователь под ником jacques отметил, что разговор Путина и Макрона состоится только в том случае, если этого захочет российский президент. Другой комментатор предположил, что Путину «надоели эти бесконечные разговоры». Почему Макрон хочет снова поговорить Путиным? По мнению Noemie Albert, «всё очень просто»: французский лидер хочет саботировать работу президента США Дональда Трампа и затянуть конфликт. George2020 считает, что Макрон «просто хочет создать видимость своего существования, но на самом деле он ничего не значит, никто его не слушает, потому что его авторитет равен нулю».

«Самое опасное оружие России нацелено на ЕС»

Россия готовится защищать себя и свою союзницу, Белоруссию, в случае полномасштабной войны с НАТО, пишет польский портал Interia. В РФ и Белоруссии разместили мощные комплексы «Орешник», способные нести ядерное оружие. Эти гиперзвуковые ракеты «нацелены на столицы стран ЕС», подчеркивается в статье. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» уже находятся в стране.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил это, добавив, что самое мощное российское оружие будет готово к применению менее чем через две недели. Этот шаг призван укрепить позиции Минска как ключевого союзника Москвы, подчеркивает Interia. Сотрудничество Москвы и Минска рассматривается как ответ на эскалацию украинского кризиса и на давление НАТО на восточном фланге. Дальность действия «Орешника» составляет приблизительно 4000 километров. Это позволяет ракетам поражать цели практически в любой точке Европы, не попадая в категорию межконтинентальных. Гиперзвуковые технологии, сочетающие баллистическую скорость с маневрированием в атмосфере, затрудняют перехват и нейтрализацию ракет. Ни одна европейская страна сейчас не имеет защиты от этого оружия, а системы Patriot крайне неэффективны против «Орешников», заключил автор Interia.

«Секреты латвийской контрразведки»

Экс-глава латвийского Бюро по защите Конституции, британский генерал в отставке Янис Кажоциньш заявил, что существуют четыре сценария возможных конфликтов России со странами Балтии, Финляндией или Польшей, пишет портал BB. Один из сценариев предполагает полномасштабную войну, второй - интенсивную войну ограниченного масштаба, подобную действиям Израиля против ливанской «Хезболлы». Третий сценарий Кажоциньша подразумевает уничтожение энергетических объектов, а четвертый - отдельные акты саботажа.

Если первые три сценария означали бы применение 5-й статьи договора НАТО о коллективной обороне, то последний сценарий не дотягивает до чрезвычайного уровня и, по мнению Кажоциньша, является наиболее вероятным. Среди возможных актов саботажа Кажоциньш указал действия против энергетической инфраструктуры, подводных кабелей, «удары по информационным технологиям» и дезинформацию населения. Читатели статьи отметили, что «эти ежедневные пугалки в СМИ уже надоели». По мнению одного из комментаторов, они публикуются, чтобы оправдать миллиардные отчисления из социальных программ на военные приготовления.

В Израиле прошлись по С-500

В декабре 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в составе ВС РФ появилось новое соединение ПВО и ПРО. Оно оснащено новейшей зенитной ракетной системой С-500. В России заявляют, что С-500 может противостоять американским истребителям пятого поколения F-35. Источники израильской газеты The Jerusalem Post в оборонном секторе отметили, что такие заявление могут быть «преувеличениями» в рамках «тактики сдерживания».

Один из источников The Jerusalem Post заявил, что комплекс С-500 может обладать новыми возможностями обнаружения, позволяющими отслеживать истребитель-невидимку F-35 на расстоянии в сотни километров. Газета отмечает, что Иран закупил у России С-300 и стремится улучшить свою противовоздушную оборону на фоне конфликтов с Израилем. Новые российские технологии, способные нейтрализовать F-35, потенциально могут изменить ситуацию на поле боя. После полного ввода в эксплуатацию С-500 сможет сбивать спутники и другие космические цели. Израилю и США необходимо начать подготовку к созданию собственных военных аналогов, подчеркнул автор The Jerusalem Post.