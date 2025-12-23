Премьер Венгрии спрогнозировал исход переговоров РФ и США по Украине

Переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине могут завершиться миром, несмотря на противодействие Европы.

© Газета.Ru

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

«Вполне возможно, что американо-российские переговоры успешно завершатся, даже несмотря на противодействие Европы», — сказал он.

Он добавил, что стороны могут добиться как прочного мира, так и перемирия.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем. Вэнс отметил, что шансы на мирное урегулирование такие же большие, как и вероятность, что этого не произойдет. Политик добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы все-таки добиться мира.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что если Украина откажется от разговора по существу, то Вооруженные силы РФ добьются освобождения исторических земель военным путем.