Семья свергнутого президента Сирии Башара Асада ведет роскошную жизнь в Москве. Об этом заявил The New York Times со ссылкой на родственников экс-главы Сирии, друзей и бывших сирийских чиновников.

По словам собеседников, после бегства в Россию семья Асадов жила в отеле Four Seasons со стоимостью недели размещения в 13 тысяч долларов. После экс-президент и его окружение переехали в башню «Федерация» в Москва-Сити, где у них был двухэтажный пентхаус, а через некоторое время — в дом на Рублевке.

Один из источников, сирийский эмигрант, однажды встретил Асада за ужином в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация». NYT утверждает, что туда ходят «члены российской политической элиты и зарубежные знаменитости», а бывший глава Сирии был одним из VIP-гостей.

В Москве живет младший брат Асада Махер Асад — экс-командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. По словам собеседников, они встречали его неподалеку от жилого комплекса Capital Towers у Москва Сити. Его дочь Шам живет в ОАЭ, как и дочь Башара Асада Зейн. Последняя учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби, а ранее она закончила МГИМО. Девушки находятся на территории Эмиратов в рамках «специального соглашения» с властями страны.

Напомним, что в декабре 2024 года отряды вооруженной сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск. На фоне этого президент Сирии Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. В МИД РФ сообщили, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».