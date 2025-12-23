Украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о планах ВС РФ нанести массированный удар по Украине 25 декабря, действует как шоумен, стремясь в очередной раз «очернить» Россию и ее армию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Так действует психология людей, которые всю жизнь занимались шоуменством. Не только он, но его окружение, ведь очевидно, что (бывший глава офиса президента Андрей – «Газета.Ru») Ермак, который вроде бы отставлен от дел, на самом деле продолжает контролировать ситуацию и является его главным, так сказать, серым кардиналом, официально не являясь уже главой офиса, этот тоже шоумен», — подчеркнул аналитик.

Коновалов напомнил, что в первый год СВО российская сторона предлагала Украине перемирие на Рождество и новогодние праздники, однако Киев отказался.

«(Украина в 2022 году – «Газета.Ru») позиции обстреливали, они обстреляли и Донецк, и другие города в Новый год», — отметил эксперт.

Собеседник также сказал, что для Европы Рождество является важным и серьезным праздником, и именно на это делает упор Зеленский, заявляя о возможном ударе ВС РФ по Украине 25 декабря.

«Называя эту дату, он особо делает упор на то, что русские замыслили недоброе именно вот в эту дату», — подчеркнул Коновалов, отметив, что цель Зеленского – очернить Россию и ее вооруженные силы в глазах мировой общественности.

Украинский лидер в понедельник вечером заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. По словам Зеленского, атака может произойти 25 декабря — в день празднования католического Рождества.