Трампу предсказали уход к «русской любовнице»
Политическое окружение президента США Дональда Трампа напоминает двор средневекового короля, где группы влияния ведут постоянную борьбу за внимание лидера. Такое сравнение в эфире британского телеканала SkyNews привел эксперт-международник Доминик Вагхорн, передает «ПолитНавигатор».
По мнению специалиста, президенту США нравится, когда его приближенные конкурируют между собой. Пока что, как отмечает аналитик, радикальные силы не взяли верх, но внутреннее напряжение сохранится и в будущем году, выливаясь в хаотичные и непоследовательные решения.
Основной риск Вагхорн видит в непредсказуемости Трампа. Эксперт допускает, что терпение президента может лопнуть, после чего он способен окончательно разорвать отношения с Европой и Украиной и, образно говоря, «сбежать к более соблазнительной и привлекательной русской любовнице», подразумевая возможный резкий поворот в сторону сближения с Россией.
Подобная метафоричная оценка прозвучала на фоне наблюдаемой борьбы внутри администрации США за определение приоритетов внешней политики.