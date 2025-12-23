Трампу предсказали уход к «русской любовнице»

Политическое окружение президента США Дональда Трампа напоминает двор средневекового короля, где группы влияния ведут постоянную борьбу за внимание лидера. Такое сравнение в эфире британского телеканала SkyNews привел эксперт-международник Доминик Вагхорн, передает «ПолитНавигатор».

© Annabelle Gordon/Zuma/TACC

По мнению специалиста, президенту США нравится, когда его приближенные конкурируют между собой. Пока что, как отмечает аналитик, радикальные силы не взяли верх, но внутреннее напряжение сохранится и в будущем году, выливаясь в хаотичные и непоследовательные решения.

Основной риск Вагхорн видит в непредсказуемости Трампа. Эксперт допускает, что терпение президента может лопнуть, после чего он способен окончательно разорвать отношения с Европой и Украиной и, образно говоря, «сбежать к более соблазнительной и привлекательной русской любовнице», подразумевая возможный резкий поворот в сторону сближения с Россией.

Подобная метафоричная оценка прозвучала на фоне наблюдаемой борьбы внутри администрации США за определение приоритетов внешней политики.