Российская Федерация обладает большим преимуществом в области вооружений и численности войск, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В настоящее время россияне находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала СВО, как с точки зрения численности своих войск, так и с точки зрения доминирования в различных системах вооружения, а также из-за резкого сокращения численности ВСУ и столь же резкого сокращения помощи Запада, поделился своим мнением он.

По словам эксперта, нет ни одного фактора, который давал бы украинской стороне преимущество и способствовал бы появлению у нее рычагов влияния на процесс переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже в данный момент сесть за стол переговоров. Кроме того, подразделения ВСУ несут потери и стремительно теряют боеспособность.

В США раскрыли, как Зеленский помог России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят военным путем, либо вооруженные силы Украины покинут их и перестанут убивать там людей.