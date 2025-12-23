Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике политику бывшего президента США Джо Байдена, назвав его глупцом за чрезмерные бюджетные траты на поддержку Украины.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как утверждает Дональд Трамп, при прошлой администрации Соединённые Штаты допускали неоправданное расточительство.

Выступая в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде, президент США подчеркнул, что прежний подход к финансированию зарубежных конфликтов наносил ущерб национальному бюджету.

«Мы не теряем деньги, как это было с Байденом. Он тратил деньги, как глупец. Он был глупцом», — заявил Трамп.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры фактически подставили Украину, отказавшись от идеи полной конфискации замороженных российских активов.