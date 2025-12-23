Действующие власти Украины не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) в эфире YouTube-канала.

«Да, боятся [общественного мнения и националистов]. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем – но не вступаем», — заявил Арестович.

По его словам, убрать этот пункт – «значит попасть под обратный политический каток». Это приведет к очень сильной потере имиджа, указал эксперт. Арестович отметил, что это положение сидит в конституции «как бельмо», при том, что в НАТО прямо говорят, что Украины «в нем никогда не будет».

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

Позже Зеленский отмечал, что готов отказаться от вступления Украины в НАТО если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США. Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности.