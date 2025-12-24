СМИ: решение Евросоюза о кредите Украине стало холодным душем для Мерца

Решение Европейского союза о выделении кредита Украине без изъятия российских активов стало «холодным душем» для немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Euronews.

«Для Мерца, который как публично, так и в частном порядке интенсивно лоббировал репарационный займ, итог (саммита. — RT) стал холодным душем», — отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что провал плана по конфискации российских активов стал унизительной сменой курса для Европейской комиссии и её председателя Урсулы фон дер Ляйен.

Politico писало, что отказ ЕС изъять активы России лишил Украину гарантий финансирования.