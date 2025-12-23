Премьер Грузии рассказал подробности о восстановлении отношений с Россией

Восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией невозможно, пока не будет изменен статус Абхазии и Южной Осетии.

Об этом Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2».

«Что касается нашей политики в отношении России, то она предельно ясна (...) У нас есть красные линии, связанные с вопросом оккупации. Пока будет продолжаться оккупация 20 процентов нашей территории, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно (...) восстановление дипломатических отношений», — сообщил глава грузинского кабмина.

Кобахидзе отдельно отметил, что сейчас у Тбилиси «прагматичная и ясная политика в отношении» Москвы.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе. Он добавил, что его страна осудила действия России на Украине и направила туда гуманитарную помощь.