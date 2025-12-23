Генсек НАТО призвал сделать две вещи, чтобы «защититься» от России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличивать расходы на оборону и укреплять Украину, чтобы предотвратить "нападение" России на одну из стран военного блока. Его слова приводит телеканал n-tv.
Рютте в очередной раз предупредил о якобы "военной угрозе" от России. Чтобы предотвратить "нападение", нужно обеспечить сохранение "мощи" Украины, а также продолжать увеличивать собственные расходы на оборону.
До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада "специалистами по фильмам ужасов" из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.
Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или "полная некомпетентность". Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.