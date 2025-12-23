Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличивать расходы на оборону и укреплять Украину, чтобы предотвратить "нападение" России на одну из стран военного блока. Его слова приводит телеканал n-tv.

Рютте в очередной раз предупредил о якобы "военной угрозе" от России. Чтобы предотвратить "нападение", нужно обеспечить сохранение "мощи" Украины, а также продолжать увеличивать собственные расходы на оборону.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и [президент России Владимир] Путин никогда не попытается этого сделать", - сказал Рютте.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада "специалистами по фильмам ужасов" из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или "полная некомпетентность". Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.