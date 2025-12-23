Что произошло в мире 23 декабря: катастрофа Ту-154 и взрыв на шахте

23 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ту-154 и взрыв на шахте в Нижнем Тагиле. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Ту-154

23 декабря 1984 года в районе Красноярска самолет Ту-154Б-2, выполнявший рейс SU-3519 по маршруту Красноярск — Иркутск, потерпел крушение. Через две минуты после взлета произошел отказ третьего двигателя, что привело к возгоранию. Экипаж попытался совершить аварийную посадку в аэропорту, но из-за сильного пожара и потери управления самолет рухнул в 3200 метрах от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 111 человек, за исключением одного пассажира, которому удалось выжить. Причиной трагедии стали усталостные трещины в диске двигателя, возникшие из-за производственного брака.

Взрыв на шахте в Нижнем Тагиле

23 декабря 2009 года в 13:30 на шахте «Естюнинская», расположенной в Нижнем Тагиле, произошел взрыв. В момент инцидента в шахте находились 123 человека, из которых 114 были успешно эвакуированы. К сожалению, шесть человек погибли. Причиной трагедии стало нарушение правил транспортировки взрывчатых материалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Обнаружение нового спутника Сатурна

23 декабря 1672 года итальянский астроном и инженер Джованни Кассини сделал важное открытие, заметив спутник Сатурна, который позже был назван Реей. Это событие произошло во время его оптических наблюдений за планетой. Для своих исследований Кассини применял телескоп с диаметром зеркала 10,4 метра, который был изготовлен мастером Джузеппе Кампани. Спутник получил свое имя в честь Реи, титаниды из древнегреческой мифологии. Она была матерью первого поколения олимпийских богов и супругой Крона, который в римской мифологии известен как Сатурн.

23 декабря 1913 года Вудро Вильсон, занимавший тогда пост президента США, подписал закон, который учредил Федеральную резервную систему (ФРС). Эта система стала центральным банком страны и действует до сих пор. ФРС отличается от обычных центральных банков тем, что ее основа — частный капитал, а не государственный. При этом президент и конгресс не могли напрямую влиять на ее работу, но могли принимать законы, регулирующие ее деятельность.

1 января объявлено праздничным и выходным днем

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года №111/53 установил 1 января как праздничный и нерабочий день. В тексте указа говорилось: «День 1 января, как новогодний праздник, считать нерабочим днем». Но если праздничный день совпадал с выходным, его не переносили на ближайший рабочий день, и он просто терялся.