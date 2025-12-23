Что произошло в мире 23 декабря: катастрофа Ту-154 и взрыв на шахте
23 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ту-154 и взрыв на шахте в Нижнем Тагиле. Подробности — в материале «Рамблера».
Катастрофа Ту-154
23 декабря 1984 года в районе Красноярска самолет Ту-154Б-2, выполнявший рейс SU-3519 по маршруту Красноярск — Иркутск, потерпел крушение. Через две минуты после взлета произошел отказ третьего двигателя, что привело к возгоранию. Экипаж попытался совершить аварийную посадку в аэропорту, но из-за сильного пожара и потери управления самолет рухнул в 3200 метрах от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 111 человек, за исключением одного пассажира, которому удалось выжить. Причиной трагедии стали усталостные трещины в диске двигателя, возникшие из-за производственного брака.
Взрыв на шахте в Нижнем Тагиле
23 декабря 2009 года в 13:30 на шахте «Естюнинская», расположенной в Нижнем Тагиле, произошел взрыв. В момент инцидента в шахте находились 123 человека, из которых 114 были успешно эвакуированы. К сожалению, шесть человек погибли. Причиной трагедии стало нарушение правил транспортировки взрывчатых материалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обнаружение нового спутника Сатурна
23 декабря 1672 года итальянский астроном и инженер Джованни Кассини сделал важное открытие, заметив спутник Сатурна, который позже был назван Реей. Это событие произошло во время его оптических наблюдений за планетой. Для своих исследований Кассини применял телескоп с диаметром зеркала 10,4 метра, который был изготовлен мастером Джузеппе Кампани. Спутник получил свое имя в честь Реи, титаниды из древнегреческой мифологии. Она была матерью первого поколения олимпийских богов и супругой Крона, который в римской мифологии известен как Сатурн.
Создание Федеральной резервной системы (ФРС)
23 декабря 1913 года Вудро Вильсон, занимавший тогда пост президента США, подписал закон, который учредил Федеральную резервную систему (ФРС). Эта система стала центральным банком страны и действует до сих пор. ФРС отличается от обычных центральных банков тем, что ее основа — частный капитал, а не государственный. При этом президент и конгресс не могли напрямую влиять на ее работу, но могли принимать законы, регулирующие ее деятельность.
1 января объявлено праздничным и выходным днем
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года №111/53 установил 1 января как праздничный и нерабочий день. В тексте указа говорилось: «День 1 января, как новогодний праздник, считать нерабочим днем». Но если праздничный день совпадал с выходным, его не переносили на ближайший рабочий день, и он просто терялся.