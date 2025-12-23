Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины
Украина может быть готова пойти на уступки – в том числе на потенциальные территориальные – только в том случае, если они будут сопровождаться твердыми обязательствами в области безопасности со стороны Запада, прежде всего США.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Handelsblatt.
«Это, естественно, означает приверженность и искреннюю готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину в случае повторного вторжения России», — подчеркнул глава МИД.
Вадефуль указал, что европейские страны подробно обсудят свой вклад после достижения соглашения о прекращении огня и после того, «как увидим, что Россия действительно готова серьезно рассмотреть вопрос о мире».