Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины

Украина может быть готова пойти на уступки – в том числе на потенциальные территориальные – только в том случае, если они будут сопровождаться твердыми обязательствами в области безопасности со стороны Запада, прежде всего США.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Handelsblatt.

«Это, естественно, означает приверженность и искреннюю готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину в случае повторного вторжения России», — подчеркнул глава МИД.

Вадефуль указал, что европейские страны подробно обсудят свой вклад после достижения соглашения о прекращении огня и после того, «как увидим, что Россия действительно готова серьезно рассмотреть вопрос о мире».