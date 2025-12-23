Трамп оценил переговоры по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с участием России по украинскому конфликту идут нормально. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго Трамп ответил на просьбу журналиста прокомментировать ход недавних консультаций в Майами.

«Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально», — сказал американский лидер.

Трамп выразил надежду, что сторонам удастся прекратить конфликт. На вопрос о том, планирует ли он поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным или с Владимиром Зеленским, американский лидер заявил, что будет «делать то, что должен» для завершения боевых действий.

Трамп заявил об усталости России и Украины

Напомним, что в минувшие выходные, 20 и 21 декабря, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Майами со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Пресс-секретарь президента России рассказывал, что Дмитриев доложит Путину об итогах встреч после возвращения в Москву.