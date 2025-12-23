Трамп отправил Токаеву бейсболку с автографом и символический ключ от Белого дома

Президент США передал подарки главе Казахстана в октябре.

Их принял назначенный посол республики в Вашингтоне Магжан Ильясов. Он посетил Белый дом на церемонии вручения верительных грамот. Во время разговора с дипломатом Дональд Трамп поделился впечатлениями о ноябрьской встрече с Касым-Жомартом Токаевым. Американский лидер назвал его опытным государственным деятелем и подчеркнул, что тот глубоко понимает международные процессы.

6 ноября в Вашингтоне прошёл саммит «С5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии, в том числе Токаев. Он был единственным, кто обратился к Трампу на английском языке. Президент Казахстана назвал главу Белого дома «посланным свыше» великим лидером. Он подчеркнул, что при помощи Трампа закончились «восемь войн в течение восьми месяцев».